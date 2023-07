Blizzard non ha mai venduto un suo titolo al di fuori del mercato retail e del suo store. Per anni ha sviluppato il proprio client basato sul proprio servizio online (Battle.net), continuando a proporre i propri videogiochi in maniera esclusiva sulla propria piattaforma, ma ora questo è destinato a finire.

Overwatch 2

Activision-Blizzard ha infatti annunciato che tutti i titoli del catalogo Blizzard arriveranno su Steam, il client di Valve che negli ultimi anni ha visto il ritorno di publisher di spessore quali Microsoft, Sony EA e Ubisoft (nonché anche di Activision stessa con Call of Duty). Il primo titolo ad arrivare sarà Overwatch 2 il prossimo 10 agosto 2023, ma anche tutti gli altri videogiochi seguiranno nel corso dei prossimi mesi.

In realtà ci saremmo aspettati che tutta la lineup Blizzard sarebbe comparsa su Xbox Game Pass e Steam dopo l’acquisizione, ma è evidente che ABK stava già riflettendo sul passaggio dei propri giochi. Ormai Steam sta piano piano accogliendo tutti e non è poi così impossibile che praticamente ogni singolo publisher (a parte Epic Games) compaia sul noto Client.

Blizzard ha così commentato la decisione attraverso un comunicato stampa: “Battle.net resterà una nostra priorità anche in futuro, ma sappiamo che i giocatori vogliono Steam come ulteriore scelta per la selezione dei nostri giochi, e inizieremo a offrirla a partire dal 10 agosto con Overwatch 2. Siamo felici di lavorare con Valve per rendere possibile ciò”

Anche Gabe Newell sembra essere felice “I giocatori avranno un’altra piattaforma dove poter giocare i loro titoli preferiti, che utilizza le capacità di Steam e gli sviluppatori beneficeranno degli effetti di questa collaborazione tra Blizzard e Steam per incrementare funzionalità e opzioni di gioco”.