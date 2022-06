Ormai è partito il conto alla rovescia a tutti gli eventi che verranno trasmessi in queste settimana e non solo. Già nella giornata di ieri è stato trasmesso il primo giorno di Netflix Geeked Week, l’evento ricco di annunci che durerà tutta la settimana e che comprenderà anche i videogiochi. Oltre a questo, gli appuntamenti più caldi sono la Summer Game Fest e l’evento Xbox e Bethesda, e a questi si aggiunge un nuovo showcase tutto incentrato sulle prossime produzioni Capcom.

L’annuncio è arrivato qualche ora fa direttamente dalla compagnia nipponica, la quale ha svelato tutte le prime informazioni riguardo al nuovo Capcom Showcase. Non è la prima volta che il colosso di Osaka dedica un appuntamento comunicativo a quelle che saranno le prossime produzioni ad arrivare sul mercato. L’appuntamento andrà in onda il prossimo 13 giugno a partire dalle ore 00:00, orario italiano.

Oltre a questo, Capcom ha anche già svelato quella che sarà la durata di questo nuovo Showcase, con l’evento che ci terrà impegnati circa 35 minuti con una serie di novità e aggiornamenti sui giochi della compagnia che sono già stati annunciati. Sappiamo infatti che Capcom ha già svelato molte delle proprie produzioni future, come: Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, Pragmata e Exoprimal.

Capcom Showcase is coming on June 13 with updates on previously announced games. #SummerGameFest pic.twitter.com/f8NnsA3ih0

