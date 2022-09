Dopo l’annuncio dell’abbandono di una possibile modalità cooperativa locale per Halo Infinite, i giocatori hanno iniziato a mettersi in proprio. Già pochi giorni fa, infatti, alcuni fan hanno trovato un modo di giocare in co-op a schermo condiviso, per un totale di quattro giocatori, sfruttando un glitch. Oggi, invece, gli utenti hanno realizzato una vera e propria mod che prevede un multiplayer locale fino a sei giocatori, questa volta, però su Halo: Master Chief Collection.

Master Chief in Halo 4

A realizzare il contenuto è stato l’utente ChickenMissile che, su Reddit, ha diffuso un video della mod realizzata con i suoi amici. Nella breve clip, infatti, si vede il gioco eseguito in modalità cooperativa e i sei ragazzi che giocano tutti nella stessa stanza. Tuttavia, a differenza del glitch di cui abbiamo parlato qualche giorno fa per Infinite, questa mod sembra non funzionare nella campagna di Halo: Master Chief Collection.

In spiegazione ad alcuni commenti sotto il post, ChickenMissile ha affermato che realizzare questa mod non è stato così difficile. È bastato, infatti, utilizzare una mod e un tool freeware chiamato Nucleus. Quest’ultimo è in grado di creare dei server dedicati che rendono possibile giocare in locale su gran parte dei giochi che non hanno una modalità cooperativa, incluso, ovviamente, Halo: Master Chief Collection. Tecnicamente, il programma sarebbe addirittura in grado di avviare partite fino a 36 giocatori ma la postazione a disposizione degli utenti non è abbastanza potente da supportare match del genere.

Sembra dunque che gli utenti stiano provando a sostituirsi agli sviluppatori in un periodo storico nel quale 343 Industries sembra in forte difficoltà. Dopo le dimissioni di buona parte del team storico, infatti, lo studio sta provando a rimettersi in moto e non saltare ulteriori scadenze per i contenuti promessi su Halo Infinite. Tuttavia, la fiducia nei fan è piuttosto compromessa e il processo non sarà affatto semplice.