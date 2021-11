Anche Microsoft creerà il suo metaverso con Halo, Minecraft e altre IP

Dopo che Mark Zuckenberg ha annunciato il metaverso qualche giorno fa, in molti si sono subito immaginati come questo nuovo modo di interagire online possa influenzare la vita di tutti i giorni. È bastato aprire questa visione del futuro per far si che anche altre compagnie come Tencent e Microsoft annunciassero i propri piani nel metaverso.

Proprio in tal senso Microsoft ha appena annunciato il suo metaverso 3D Microsoft Teams che servirà sostanzialmente per riunioni e videochiamate, ma la società ha anche piani per il mondo del gaming e per l’intrattenimento. Parlando con Bloomberg TV, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato come la compagnia è concentrata sullo sviluppo di giochi per il metaverso Xbox.

“Potete aspettarvi un utilizzo del metaverso anche nel gaming. Se prendiamo Halo, è definibile come un metaverso. Minecraft è un metaverso, così come Microsoft Flight Simulator. In un certo senso, oggi sono esperienze in 2D e la domanda è: possiamo traslare il tutto in un mondo completamente 3D? Abbiamo assolutamente intenzione di farlo”. Queste le dichiarazioni di Nadella.

Si tratta di un progetto sicuramente ambizioso, ma a quanto pare sembra che sempre più compagnie vogliano puntare sul metaverso, e tra queste Microsoft sembra essere in prima fila.