Anche Nintendo espande il suo regno: acquisito lo studio incaricato del port di Hogwarts Legacy

Nintendo ha annunciato di essere entrata in un accordo per acquisire Shiver Entertainment, la società con sede a Miami nota per i porting su Nintendo Switch di titoli di spicco come Hogwarts Legacy e Mortal Kombat. L'acquisizione segue l'acquisto di Shiver da parte del gruppo Embracer nel 2021, e si inserisce nell'ambito di una strategia più ampia di Nintendo volta a "assicurare risorse di alto livello per il porting e lo sviluppo di titoli software".

Con questa mossa, Nintendo mira a rafforzare le sue capacità interne di sviluppo e porting in vista delle future esigenze di mercato, compresa l'introduzione della prossima console, al momento indicata come Nintendo Switch 2 e prevista per essere svelata entro il 31 marzo 2025. Sebbene nell'annuncio di oggi non vengano forniti dettagli finanziari né venga menzionato il nuovo dispositivo, il timing dell'acquisizione suggerisce che Shiver potrebbe giocare un ruolo chiave nella transizione verso la nuova piattaforma.

Shiver Entertainment, fondata nel 2012, ha costruito un portfolio di progetti significativi, inclusi i porting di titoli come Mortal Kombat 11 e Hogwarts Legacy, che hanno riscosso successo, e Mortal Kombat 1, che invece ha ricevuto critiche. La società ha anche sviluppato Scribblenauts Showdown. Nonostante il passaggio sotto il controllo di Nintendo, Shiver continuerà a lavorare su commissioni per lo sviluppo e il porting di software per più piattaforme.

L'acquisizione è descritta dall'azienda come avente "soltanto un effetto minore sui risultati finanziari di Nintendo per questo anno fiscale". Questa mossa evidenzia l'impegno di Nintendo nell'espandere ulteriormente le proprie capacità di sviluppo interno, garantendo allo stesso tempo la continuità nei progetti esistenti di Shiver, beneficiando così della vasta esperienza del team.