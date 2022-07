Il caldo di questi giorni si sta facendo sentire parecchio, e anche il settore videoludico sembra starne soffrendo particolarmente. È di poche ore fa, infatti, la notizia del rinvio di un rinomato evento eSport causato proprio dal caldo eccessivo in Regno Unito, ma c’è anche un altro noto hardware che, a quanto pare, soffrirebbe fortemente il caldo. Parliamo di Steam Deck, con Valve che ha recentemente messo in guardia i possessori dell’hardware contro il cocente caldo estivo.

Ad attirare l’attenzione dei possessori di Steam Deck è stata la stessa Valve con un comunicato ufficiale pubblicato su Twitter. Il consiglio più importante riguarda proprio quello che non bisognerebbe fare con il proprio hardware portatile durante la stagione estiva. Tutto questo nasce dall’ondata di caldo che sta colpendo gran parte del continente europeo in questi giorni, con Valve che sconsiglia vivamente di giocare con Steam Deck all’aperto se ci sono temperature estremamente alte.

“Per tutti i nostri amici che si trovano nel bel mezzo di un’ondata di caldo, ecco una breve nota su Steam Deck e sulle alte temperature. L’hardware offre le migliori prestazioni a temperature ambiente comprese tra 0° e 35° C. Se la temperatura aumenta, Steam Deck potrebbe iniziare a ridurre le prestazioni per proteggersi. l’APU di Steam Deck funziona bene a temperature fino a 100°C. A 100°C inizierà a ridurre le prestazioni, e a 105°C si spegnerà”, questo è quel che dichiara Valve su Twitter.

A bit more detail about this – Steam Deck’s APU runs well at temperatures up to 100°C. At 100°C, it will start to throttle performance, and at 105°C it will shut down. Again, this is to protect itself (and you) from damage.

