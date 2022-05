Se c’è una piattaforma che in questo periodo si trova in una fase di piena espansione quella è sicuramente TikTok. L’app che ha spopolato su dispositivi mobile è ormai frequentata da chiunque e sono numerosi gli utenti che si intrattengono giornalmente con i vari contenuti che vengono pubblicati. Ora però, sembra che il colosso delle app abbia intenzione di espandersi andando a toccare anche il medium videoludico.

Secondo quanto sta emergendo da un un report di Reuters pubblicato all’inizio di questa settimana, TikTok si starebbe preparando per entrare in un campo completamente nuovo per il colosso delle app: i videogiochi. Il rapporto di Reuters afferma anche che i test per consentire agli utenti di giocare ai videogiochi tramite l’app su smartphone sono in corso da tempo in Vietnam.

A quanto pare, la società Bytedance sta cercando di implementare le funzionalità legate al mondo del gaming su TikTok in tutto il sud-est asiatico durante il terzo trimestre di quest’anno, quindi tra i mesi di luglio e settembre. Al momento non ci sono conferme sul fatto che la società abbia intenzione di implementare questa funzionalità anche per il pubblico occidentale in futuro.

Infine, stando a quanto ci dice il report, TikTok prevedrebbe di attingere “principalmente” dalla libreria di giochi sviluppati da Bytedance. L’azienda cinese è già nota per lo sviluppo di giochi per dispositivi mobile come One Piece: The Voyage.