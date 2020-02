Animal Crossing New Horizons: nel gioco saranno presenti 383 abitanti

Tra le molteplici nuove informazioni rilasciate durante l’ultimo Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing New Horizons, è stata annunciata anche l’apertura di un nuovo profilo Twitter tutto dedicato agli aggiornamenti sul prossimo Animal Crossing. A tener aggiornati gli appassionati con i propri tweet sarà nientemeno che Tom Nook, e recentemente il procione ha svelato un importante dettaglio per il prossimo gioco della serie.

Tom Nook ha twettato affermando che in Animal Crossing New Horizons sarà caratterizzato dalla presenza di ben 383 abitanti che vivranno sull’isola insieme al giocatore. L’informazione è stata rivelata dallo stesso tweet di Nook, il quale dichiara di star inviando le proprie lettere a 383 abitanti per informarli del pacchetto vacanze isola deserta.

Thank goodness it's Friday, as they say! Yes, yes! We're busy sending information about the deserted island getaway package to all of our Nook's Homes customers. That's a whopping 383 letters… You can be sure we're pouring our heart and soul into each and every one! #ACNH pic.twitter.com/fHbF3rHHHN

