Animal Crossing può sembrare, almeno all’apparenza, un titolo decisamente simpatico e colorato. Internet però funziona in maniera decisamente strana, tanto da aver trasformato il gioco di casa Nintendo in un vero e proprio horror. Prima lo ha fatto con delle creepy pasta, piccoli racconti dell’orrore e successivamente con un vero e proprio videogioco di stampo indipendente.

Sviluppato da Warkus, Harvest Festival 64 è un gioco che richiama in tutto e per tutto l’estetica di Animal Crossing, ma quello che offre questo indie game disponibile su Itch.io è decisamente ben lontano dall’esperienza dell’esclusiva Nintendo. Il titolo è infatti un vero e proprio horror, con diversi elementi che potrebbero mettervi a disagio.

Non vogliamo fare nessun tipo di spoiler: d’altronde il gioco è completamente gratis (potete sempre pagare lo sviluppatore con una somma di denaro, se lo volete) e gira praticamente su qualsiasi PC. Ci limitamo a dirvi che il gioco comincia esattamente come Animal Crossing, ma gli eventi prendono quasi subito una piega molto horror, quasi in stile Venerdì 13. Insomma, non fatevi ingannare dalle apparenze: Harvest Festival 64 è quel tipo di gioco che nasconde molto bene i suoi elementi spaventosi e più caratteristici. Potete dare uno sguardo a un video di gameplay subito qui in basso.

Se siamo riusciti a incuriosirvi, il nostro consiglio è quello di scaricare immediatamente il gioco su Itch.io. Come abbiamo detto poco sopra, Harvest Festival 64 è completamente gratuito, ma potete sempre ricompensare lo sviluppatore pagando il prezzo che secondo voi merita questa particolare esperienza. In aggiunta conviene essere veloci: Nintendo è conosciuta per fermare progetti, anche senza scopo di lucro, che ricordino in maniera molto simile le sue proprie intellettuali. E questo gioco indie non fa davvero nulla, almeno nell’estetica, per provare ad allontanarsi da Animal Crossing.

