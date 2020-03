Animal Crossing New Horizons | 8 cose da fare ogni giorno

Animal Crossing New Horizons cambia man mano che passa il tempo ma ci sono delle azioni di base che è bene ripetere tutti i giorni per ottenere il massimo dal vostro tempo passato con il gioco e non sprecare nemmeno un minuto. Vediamo quali sono queste cose da fare sempre per massimizzare risorse, stelline e quant’altro!

Guida al giorno perfetto: tutte le cose da fare per sfruttare al meglio la giornata

1 – Accumulate le miglia di Nook

Portando a termine le missioni giornaliere potrete accumulare le Miglia di Nook, una valuta di gioco fondamentale da scambiare poi con stelline e tanti altri coupon. Ricordate quindi di portare sempre a termine le attività del Nookphone e di fermarvi ai check-in per accumulare miglia.

2 – Colpite le rocce

Ogni giorno, potrete accumulare tantissime stelline e minerali colpendo le rocce in città. In questa guida vi spieghiamo come fare per colpire le rocce più velocemente e incrementare i materiali ottenuti.

3 – Controllate i Negozi

I negozi di Animal Crossing New Horizons cambiano le scorte ogni giorno, quindi osservateli bene fino a trovare il mobile o il cappello che fa al caso vostro.

4 – Raccogliete i Fossili

Al giorno avrete la possibilità di trovare fino a 5 punti di scavo per raccogliere i fossili. Questi sono contrassegnati da una crepa a forma di stella nel suolo. Cercateli perchè i fossili possono portarvi diverse Stelline oltre che essere venduti al Museo.

5 – Cercate i messaggi in Bottiglia

Ogni giorno potrete trovare sulla costa della vostra isola una bottiglia. All’interno ci sarà una lettera di un animale che non vive nella vostra città, una ricetta per il fai-da-te (a volte anche un duplicato di quelle che avete già) e un oggetto per la creazione di strumenti specifici.

6 – Parlate con i Visitatori

L’isola misteriosa ospiterà spesso degli NPC casuali, come Gulliver o Sahara, che si fermano per una ragione o per un’altra. Perlustrate spesso l’isola in cerca di questi personaggi, avranno sicuramente qualche oggetto interessante da vendere oltre che delle attività da portare a termine.

7 – Completate le prime 5 attività delle Miglia di Nook

Se non avete voglia di completare ogni giorno tutte le numerose attività giornaliere per ottenere miglia è comprensibile. È però bene completare almeno il primo set da 5 in modo da ottenere un bonus giornaliero per incrementare le miglia ottenute.

8 – Coltivate le vostre risorse

Colpite ogni roccia che trovate. Raccogliete la frutta e colpite gli alberi con l’ascia di pietra in modo da non tagliarli, prendendo solo le risorse di cui avete bisogno. In questo modo il giorno successivo non dovrete ripiantare gli alberi abbattuti.

Se dovete colpire le rocce, inoltre, fatelo a stomaco vuoto, altrimenti la roccia si romperà perchè siete troppo forti e dovrete aspettare prima che ricompaia.