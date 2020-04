Animal Crossing New Horizons: rilasciato aggiornamento 1.13, ecco i dettagli

Animal Crossing New Horizons si sta rivelando un assoluto successo, a distanza di più di dieci giorni il titolo targato Nintendo in esclusiva per Nintendo Switch è giocato da migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo come lo testimoniano le vendite. In questo momento i giocatori si stanno divertendo con il nuovo evento dedicato alla Pasqua, nel quale potranno accumulare delle uova che serviranno per costruire oggetti a tema pasquale.

Proprio nella giornata di ieri gli sviluppatori hanno rilasciato l’aggiornamento 1.12 che ha corretto una serie di bug nei quali alcuni utenti si sono imbattuti durante il periodo di rilascio del titolo, ma proprio oggi è uscita la patch 1.13 che ha risolto un particolare problema riguardante i palloncini regalo. Alcuni giocatori in questi giorni hanno riscontrato un glitch in cui impediva che altri palloncini raggiungessero la propria isola, secondo alcuni report infatti se si facevano scoppiare 300 di questi, il glitch impediva ad altri di raggiungere la propria isola.

Degli utenti hanno dichiarato che al raggiungimento della missione delle miglia di Nook, hanno riscontrato questo problema, mentre altri no. Di conseguenza non rimane ancora chiaro quali siano i requisiti per attivare tale bug, ma Nintendo ha subito risolto il problema aggiornando Animal Crossing New Horizons alla versione 1.13, condividendo una piccola dichiarazione nella patch note in lingua giapponese. “Abbiamo risolto un particolare problema riguardante i palloncini che impedivano di arrivare nelle isole“. I giocatori del titolo possono quindi tirare un sospiro di sollievo ed evitare di riscontrare questo bug in futuro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi avete riscontrato questo bug? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato Nintendo che ricordiamo essere disponibile dal 20 marzo scorso.