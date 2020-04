Animal Crossing New Horizons: rilasciato aggiornamento 1.14, ecco i dettagli

Animal Crossing New Horizons è probabilmente il titolo del momento per i possessori di Nintendo Switch. Uscito lo scorso 20 marzo, è risultato fin da subito uno dei capitoli del brand più amati dagli appassionati e non, visto che è riuscito a far avvicinare anche quella fetta di utenza che non ha mai potuto provare il gioco targato Nintendo. Il titolo è in continuo aggiornamento e la grande N monitora di continuo le richieste da parte degli appassionati con aggiornamenti continui che migliorano l’esperienza. Nel giro di una settimana abbiamo visto due patch rilasciate in poco tempo, ed a distanza di pochi giorni dall’ultima ecco che ne arriva un’altra portato il gioco alla versione 1.14.

Dopo aver risolto il problema riguardante i palloncini, Nintendo ora ha risolto una serie di problemi minori riguardante l’evento di Pasqua partito la scorsa settimana che ci vede collezionare una serie di uova particolari utili per costruire bellissimi oggetti a tema. Alcuni utenti di Animal Crossing New Horizons si sono però ritrovati particolarmente infastiditi riguardanti lo spawn di queste definendolo troppo invasivo, ed è per questo che Nintendo ha rilasciato l’aggiornamento 1.14 che risolve la percentuale di drop di alcune uova.

AC:NH version 1.1.4 is now available to download. – Fixes Flick not giving you the right model for the "Platinum Kogane" (can't find the English name for the bug, sorry!) – Adjusts rate of drops for some eggs until Apr 11th – Eggs become easier to collect on Easter (Apr 12th) https://t.co/QI3IcA0Sc2 — OatmealDome (@OatmealDome) April 6, 2020

Come possiamo vedere dalla patch note tradotta, Nintendo ha fixato un bug relativo ad Ivano che non permetteva di ricevere un particolare progetto. In più è stato sistemato il drop rate delle uova fino all’11 aprile ed infine durante la giornata di Pasqua, queste diventeranno più frequenti e facili da raccogliere.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi state divertendo a collezionare uova in Animal Crossing New Horizons? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato Nintendo.