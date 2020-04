Animal Crossing New Horizons: inizia l’evento di Pasqua Bunny Day

Nonostante sia uscito da poco, l’ultima grande killer application di Nintendo si appresta a dare ai propri giocatori il primo evento stagionale. Sulle isole di Animal Crossing New Horizons inizia oggi il Bunny Day, l’evento a tema pasquale che porterà gli abitanti di tutto il mondo a festeggiare in un modo unico e particolare la Pasqua. L’evento era già stato annunciato durante il Nintendo Direct dedicato al titolo ed ora è appena entrato nel vivo.

Per poter festeggiare con i propri abitanti sarà necessario scaricare un aggiornamento gratuito già rilasciato. Dopodiché, a partire da oggi primo aprile, fino al prossimo 12 aprile, i giocatori potranno immergersi all’interno di questo primo evento a tempo limitato di Animal Crossing New Horizons.

[Announcement] The Bunny Day event will run from 4/1 – 4/12. To participate in this event, players will need to download the latest game update and have a Nintendo Account linked to their user profile. #ACNH #AnimalCrossing pic.twitter.com/5J7FD6dkSm

— Tom Nook (@animalcrossing) March 31, 2020