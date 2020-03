Animal Crossing New Horizons, numerose celebrità stanno giocando al titolo

Nonostante sia uscito sul mercato da solamente due giorni Animal Crossing New Horizons sta riscuotendo un successo incredibile, non solo per quanto riguarda la critica specializzata ma anche per il pubblico. Al grande fascino dell’opera sembra infatti veramente difficile resistere e sono davvero tanti i giocatori che si sono ad oggi già immersi nell’ultimo titolo di Nintendo.

Tra di essi possiamo trovare anche delle vere e proprie celebrità, che a quanto pare stanno anche decisamente apprezzando Animal Crossing New Horizons. Tra le star che si sono ad oggi cimentate nell’opera, non mancando ovviamente di farlo sapere sui social, possiamo infatti trovare Maisie Williams, la celeberrima Arya Stark di Game of Thrones, e Brie Larson, conosciuta principalmente per il ruolo di Captain Marvel all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Couldn’t be more ready! 🎣🍎🏝🦋💕 — Brie Larson (@brielarson) March 19, 2020

Come potete osservare comodamente qui sopra entrambe le talentuosi attrici sono ora come ora impegnate col titolo, con Brie Larson che qualche giorno fa non vedeva letteralmente l’ora di potercisi immergere. Maisie Williams ha invece preferito postare uno screenshoot idilliaco, con il proprio personaggio intento a dipingere fuori dalla propria tenda.

Nintendo, del resto, è riuscita anche questa volta a regalarci un titolo davvero memorabile. Come racconta anche la nostra recensione, infatti: “Animal Crossing New Horizons è un’ode a un gameplay rilassato. Il nuovo capitolo della celebre serie di Life Simulator, difatti, mostra un’evoluzione naturale delle ottime meccaniche di gioco offerte dai suoi predecessori andando a limare e a migliorare una serie di aspetti che iniziavano a sentire il peso degli anni. ”

Che ne pensate di questa notizia e, soprattutto, di Animal Crossing New Horizons? Anche voi state passando questi giorni immersi nell’ultima opera di Nintendo o state invece forse giocando ad altro? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia.