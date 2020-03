Animal Crossing New Horizons domina nella classifica italiana

Idea pochi istanti fa ha pubblicato i dati di vendita del settore videoludico italiano che vanno dal periodo compreso tra il 16 ed il 22 marzo. Al timone della classifica troviamo Animal Crossing New Horizons il nuovo capitolo della serie approdato il 20 di marzo su Nintendo Switch, seguito a ruota da Call of Duty: Modern Warfare e Grand Theaf Auto V che conquista il terzo podio della lista.

Di seguito oltre alla classifica ludica dei tre giochi citati trovate quella dedicata alle console e al PC.

Classifica Globale

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Modern Warfare

Grand Theaf Auto V

Classifica Console

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Modern Warfare

Grand Theaf Auto V

Classifica PC

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Assassin’s Creed Odyssey

Bordelands 3

La classifica di vendita indica chiaramente come in questi giorni molti utenti abbiano mostrato il loro apprezzamento nell’ultimo capitolo di Animal Crossing New Horizons, che si è dimostrato essere un toccasana in questa periodo buio a casa dell’emergenza coronavirus. Inoltre ha permesso di svolgere alcune novità davvero interessanti, come la celebrazione di un vero matrimonio, saltato nel mondo reale a causa della pandemia, oppure l’inaugurazione di un piccolo negozio da parte di un giocatore cinese, sulla quale tutti gli altri giocatori del gioco possono ora acquistare degli oggetti.

L’utente in questione, grazie alla vendita degli oggetti in-game ha trovato il modo di farsi pagare tramite un codice QR creator dall’editor del gioco. Dovete infatti sapere che il metodo di pagamento tramite mobile, in Cina è molto diffuso, l’operazione avviene proprio tramite lo scanner di un codice QR associato al portafoglio; di seguito trovate l’articolo dedicato alla notizia.

Insomma, sembra che Animal Crossing New Horizons si sta dimostrando essere un titolo dalle mille risorse, ma soprattutto una boccata d’aria per tutti i giocatori costretti a rimanere a casa. Per scoprire qualche dettaglio in più sul gioco, potete leggere la nostra guida dedicata.