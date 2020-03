Animal Crossing New Horizons: esordio in vetta alla classifica delle vendite UK

Animal Crossing New Horizons è ormai in circolazione da qualche giorno facendo divertire migliaia di utenti in tutto il mondo. Con l’epidemia di Covid-19 che sta mettendo in ginocchio l’intero pianeta, il titolo di Nintendo sta riuscendo a far pensare meno al virus facendo avvicinare anche quella fetta di pubblico che non si era mai interessata al brand. Le classifiche del Regno Unito sono la testimonianza lampante visto e considerando che il gioco ha debuttato al primo posto alla classifica delle vendite.

Animal Crossing New Horizons è riuscito così a vincere la battaglia contro il suo rivale/amico DOOM Eternal. Il titolo targato id Software si è aggiudicato comunque il secondo posto. È stata una settimana particolare ed a dir poco positiva per il mercato fisico del Regno Unito in quanto i videogiocatori si sono procurati nuovi titoli prima di chiudersi in casa a causa del Coronavirus. Il gioco firmato Nintendo è riuscito addirittura a vendere più dei suoi predecessori più gli spin off della serie. Il suo lancio è 3,5 volte più grande di Animal Crossing New Leaf che deteneva il record precedente. Qui di seguito potete vedere la classifica generale.

Animal Crossing New Horizons DOOM Eternal COD: Modern Warfare FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto 5 Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Forza Horizon 4 Crash Team Racing Nitro-Fueled Red Dead Redemption 2

Poche ore fa vi avevamo parlato di un analista del settore che aveva ipotizzato che il titolo sarebbe stato tra i cinque titoli maggiormente di successo. Viste le vendite sia nel Regno Unito sia nel resto del mondo, sembra che queste ipotesi debbano essere riviste in quanto Animal Crossing New Horizons potrebbe tranquillamente inserirsi nelle prime tre posizioni dove attualmente si trovano Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate e Super Mario Odyssey. Un risultato a dir poco mostruoso.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete già comprato Animal Crossing New Horizons? Se non lo avete ancora fatto potete leggere la nostra recensione al titolo. Vi invitiamo infine di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il gioco targato Nintendo.