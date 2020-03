Animal Crossing New Horizons: il coronavirus potrebbe ritardare gli update e i nuovi contenuti

Animal Crossing New Horizons ha finalmente debuttato su Nintendo Switch riscuotendo un grandioso successo, tanto da poter essere considerato come uno dei migliori lanci in assoluto per la console. Questo successo risiede principalmente nella varietà ma soprattutto nella qualità dei contenuti curati in ogni minimo particolare da parte di Nintendo.

Pochi giorni fa, un analista ha dichiarato che il titolo supererà le vendite raggiunte da Animal Crossing New Leaf, e nel giro di pochi mesi potrebbe superare il traguardo di 12 milioni di copie. Insomma, quello che si preannuncia per questo nuovo capitolo è un successo enorme, che lo porterà ad inserirsi inevitabilmente nelle prime posizioni dei titoli più venduti per Nintendo Switch.

Per approfondire i motivi di questo vero e proprio fenomeno sociale, la redazione del The Washington Post ha deciso di intervistare Aya Kyogoku e Hisashi Nogami, rispettivamente Director e Producer del nuovo gioco Nintendo. Oltre alle classiche domande di rito, i giornalisti del quotidiano americano hanno chiesto ai due se temono un possibile impatto negativo sul processo di lancio dei nuovi contenuti stagionali causato dal coronavirus.

Alla domanda, il director ha così risposto: “Non sappiamo se dovremo spostare qualcosa, ma credo che dovremo essere flessibili“. Della stessa idea è anche Hisashi Nogami che ha ribadito l’importanza di salvaguardare, prima di tutto, la salute di ogni singolo componente del team di sviluppo. Per il momento, tutti gli sviluppatori stanno continuando a lavorare nei loro uffici situati in Giappone, anche se i classici orari di lavoro hanno subito delle variazioni causate dalle restrizioni imposte per evitare i classici affollamenti presenti nei mezzi pubblici.

In chiusura, vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons è disponibile in tutto il mondo dal 20 marzo in esclusiva su Nintendo Switch. Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a seguire le nostre pagine per tutte le prossime notizie relative al nuovo titolo di Nintendo.