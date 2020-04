Animal Crossing New Horizons: l’universo di Dragon Ball arriva nel gioco Switch grazie ai fan

Animal Crossing New Horizons, che ha esordito sulla console ibrida di Nintendo il 20 di marzo, in queste settimane ha fatto segnare un record di vendite in Giappone davvero impressionante, superando la quota di 2,5 milioni di copie in soli dieci giorni trainando a sua volta così la console della Casa di Kyoto.

Tra i tanti punti di forza del titolo figura sicuramente l’ampio numero di opzioni di personalizzazione disponibili, che consentono ai videogiocatori di potersi cimentare nelle forme più creative. Fino a questo momento ci sono state riproposizioni di tutti i tipi sia a tema ludico, cinematografico e fumettistico, eppure era inevitabile che alcuni utenti, data la loro passione per la creazione dei capi d’abbigliamento e di look, non potessero lasciare in disparte l’opera del maestro Akira Toriyama.

Da come è possibile vedere nel tweet qui sopra, le isole di Animal Crossing New Horizons sono state invase da personaggi provenienti dall’universo di Dragon Ball, non per cimentarsi in scontri Sayan o in Tornei di Arti Marziali, ma bensì per dedicarsi allo svolgimento di alcune attività, come la pesca, la coltivazione di frutta e verdura, sartoria, falegnameria e tantissime altre novità che hanno reso ancora più coinvolgente il titolo su Switch.

Molti giocatori hanno così dato una ventata di aria fresca al loro guardaroba indossando gli abiti iconici dei personaggi di Dragon Ball, spiazzando dal look di Goku, Trunks, il piccolo Gohan e di Bulma; del resto se vi ricordate poche settimane fa, alcuni giocatori si erano prestati nella creazione di contenuti a tema Bloodborne e di Dark Souls all’interno di Animal Crossing New Horizons.

Non ce che dire, Animal Crossing New Horizons si sta rivelando essere un titolo davvero sorprendente sotto ogni aspetto, inoltre in questo periodo data anche l’emergenza sanitaria, l’opera si è mostrata particolarmente di aiuto in grado di riunire ogni giocatore confinato a casa