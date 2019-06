Animal Crossing New Horizons: rinviata la data di lancio e tutti i dettagli svelati durante l’E3 2019

Durante il Nintendo Direct attualmente in corso a Los Angeles durante l'E3 2019 sono stati svelati ulteriori dettagli su Animal Crossing New Horizons.

Durante la scoppiettante conferenza E3 2019 di Nintendo, conosciuta come Nintendo Direct, tra i tanti innumerevoli trailer c’è stato spazio anche per uno dei titoli più atteso della community del publisher giapponese. Stiamo parlando ovviamente di Animal Crossing New Horizons, titolo presentato ancora diversi mesi fa.

Purtroppo Nintendo non ha rilasciato molti nuovi dettagli a riguardo e, anzi, ha purtroppo dato una cattiva notizia a tutti i fan che stavano spasmodicamente aspettando il nuovo capitolo della celebre saga. Animal Crossing per Nintendo Switch non uscirà infatti più nel 2019 ma è stato rinviato al 20 Marzo 2020. Una vera e propria doccia gelata per milioni di fan del titolo.

Per l’occasione è inoltre stato rilasciato anche un breve trailer, chiamato The Deserted Island Getaway Package. In questo video di Animal Crossing New Horizons possiamo osservare alcune delle feature presenti nel titolo, come ad esempio un comodissimo tavolo per effettuare il crafting. Presente anche un’isola dove potremo accamparci.

Per ulteriori dettagli a riguardo vi invitiamo comunque a seguire queste pagine.