Animal Crossing New Horizons: giocatore trasforma la sua isola in Onett di Earthbound

Da quando è uscito Animal Crossing New Horizons, sono già stati molteplici i giocatori che si sono dilettati a trasformare radicalmente le proprie isole. Grazie all’elevatissima personalizzazione che presenta questo nuovo capitolo di Animal Crossing, alcuni appassionati si stanno sbizzarrendo ad emulare le proprie città videoludiche preferite. Giusto qualche settimana fa vi avevamo parlato di un giocatore che aveva ricreato alla perfezione la regione du Hyrule di The Legend of Zelda A Link to the Past, e da quel momento molti altri hanno voluto pubblicare le proprie creazioni.

L’utente suTwitter, Koumepo, ha voluto condividere ciò che ha fatto con la propria isola. Il ragazzo ha praticamente ricreato la cittadina di Onnett, prelevata direttamente da Earthbount. Onett è una città chiave in EarthBound e la casa di numerosi personaggi principali del gioco di ruolo ideato da Shigesato Itoi. L’isola ricreata da Koumepo, rende anche omaggio ad alcune teorie estreme fatte dai fan nel corso degli anni, secondo le quali Ness in realtà non sia altri che Sans in Undertale.

Animal Crossing: New Horizons player turns their island into Onett from Earthbound (created by @koumepo) https://t.co/SyD9f8JQIz pic.twitter.com/Ys8Mk7mXQk — GoNintendoTweet (@GoNintendoTweet) April 7, 2020

Animal Crossing New Horizon sta facendo segnare un enorme successo commerciale e ciò che sta affascinando la community sono i contenuti personalizzabili. Di sicuro questa nuova funzione creativa permetterà di allungare ancora di più la longevità di un titolo che, di base, non impone alcun limite legato a una narrazione o al completamente di missioni principali che portano ai titoli di coda dopo un tot di ore.

Vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons è già disponibile in esclusiva su Nintendo Switc. Se siete dei novizi per il brand, sicuramente vi potrà fare molto comodo la nostra guida completa. Cosa ne pensate della creazione di Koumepo? Fateci sapere se avete omaggiato qualche vostro videogioco preferito all’interno del nuovo Animal Crossing.