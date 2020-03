Animal Crossing New Horizons: fan trova un modo per guadagnare soldi reali direttamente dal gioco, ecco come

Animal Crossing New Horizons è uno dei giochi più apprezzati del momento e, come indicano i dati di vendita, sta riscuotendo grande successo commerciale in ogni regione del mondo, anche in Cina. Potrebbe non sorprendere, ma bisogna considerare un importante fattore: il gioco non è ancora stato commercializzato sul territorio cinese. Come spesso accade, infatti, molti videogiocatori stanno importando versioni estere del gioco. Questo, però, non è il dettaglio più particolare: un giocatore cinese ha infatti trovato un modo per guadagnare soldi reale direttamente nel gioco.

Come è possibile? L’utente di Animal Crossing New Horizons ha realizzato una serie di oggetti in-game personalizzati e li mette in vendita, facendosi pagare tramite un codice QR creato con l’editor del gioco. Dovete infatti sapere che in Cina i pagamenti tramite mobile sono estremamente comuni e servizi come WeChat Pay (Tencent) e AliPay (Alibaba) permettono di scannerizzare un codice QR associato a un portafoglio online e inviarvi denaro. Potete vedere un’immagine qui sotto.

A Chinese Animal Crossing player has set up a store on their Island where other players can buy custom designed in game items from them. They added their WeChat Pay and AliPay QR codes as a custom design in the game so people can send them real world money for the items. lol pic.twitter.com/eCeRDZ1O9v — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 29, 2020

Il pagamento, come segnalato dall’esperto analista Daniel Ahmad, avviene istantaneamente e quindi permette al giocatore di consegnare l’oggetto personalizzato all’acquirente sul momento. In pratica, il giocare ha creato un vero sistema economico in-game o, se preferite altri termini, ha inserito un classico sistema di microtransazioni legate a elementi puramente estetici.

Molto probabilmente questo va contro le regolamentazioni di Nintendo, quindi non crediamo che il giocatore possa continuare tale pratica per lungo tempo: la censura della casa di Kyoto si è abbattuta su situazioni meno gravi di questa, dopotutto. Al tempo stesso, alcuni utenti di Twitter, in risposta a Daniel Ahmad, affermano che non vi è nulla di male in tutto questo: il giocatore ha creato dei design unici ed è quindi lecito che li rivenda per denaro. Voi cosa ne pensate?