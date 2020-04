Animal Crossing New Horizons: un giocatore ricrea Hyrule sulla sua isola

Da quando è stato rilasciato Animal Crossing New Horizons, circa qualche settimana fa, i giocatori in tutto il mondo si sono impegnato a costruire e gestire al meglio le loro isole. Ma dopo aver superato le prime ore, gli appassionati si sono subito resi conto che sempre qualcosa di nuovo da fare per attirare nuovi abitanti nel proprio villaggio. Di conseguenza, una volta arrivati a un determinato punto verrà sbloccata una funzione di terraformazione.

Questa funzionalità, è stata usata dall’utente VaynMaanen per ricreare all’interno della propria isola l’iconica regione di Hyrule, prelevata direttamente da The Legend of Zelda a Link to the Past. Il creatore ha dichiarato di averci messo quattro giorni per lavorare al tutto, ed è possibile notare come la sua mappa sia perfettamente in scala; anche i luoghi importanti come il museo di Blatero sono stati collocati in modo appropriato.

Il ragazzo ha voluto dichiarare su Reddit come quella attuale non è ancora la forma finale del suo progetto, in quanto dovrà effettuare alcuni ultimi ritocchi necessari per completare il tutto. Bisogna riconoscere a VanyMaanen tutta la dedizione che sta mettendo in un lavoro come il suo.

Tutto ciò potrebbe stimolare altri appassionati ad usare Animal Crossing New Horizons per rimodellare le proprie isole come meglio credono, magari prendendo ispirazione da altre iconiche mappe che hanno fatto la storia del videogioco. Se New Horizons è il vostro primo Animal Crossing, potrebbe farvi comodo la nostra guida completa. Cosa ne pensate del lavoro che sta facendo questa ragazzo con la propria isola? Avete in mente anche voi un vostro progetto di terraformazione particolare per la vostra isola di Animal Crossing?