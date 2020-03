Animal Crossing New Horizons: una nuova immagine svela le isole speciali

Il colorato mondo di gioco di Animal Crossing New Horizons, come ben sappiamo, offre la possibilità ai giocatori di creare una sorta di piccolo villaggio ma permette anche di visitare innumerevoli isole. Quest’ultime sono state protagoniste di un lavoro svolto dagli stessi giocatori, i quali hanno realizzato un’immagine guida contenente tutte le isole speciali del nuovo gioco di Nintendo.

Le isole in questione differiscono tra loro per forma, dimensioni e disposizione degli oggetti ivi presenti. Alcune di queste sono più interessanti di altre: si va da quelle ricche di rocce stelline ad altre molto meno frequenti che ospitano alcune tarantole, una delle creature più redditizie da catturare e vendere (8,000 stelline) all’interno del gioco.

Altre isole, invece, propongono ai giocatori molti ibridi (molto importanti per realizzare un villaggio ben adornato) che possono essere raccolti in tutta tranquillità. Per avere maggiori informazioni sulle attività e più in generale sul mondo di gioco di Animal Crossing New Horizons vi rimandiamo alla nostra guida completa.

Visitare le isole presenti nell’immagine creata dagli stessi giocatori vi permette di ottimizzare ogni giornata all’interno del gioco, oltre ad essere anche un buon passatempo. Vi raccomandiamo, quindi, di memorizzare per bene questa “mappa” e le forme delle isole presenti, in maniera tale da desumere rapidamente quale bottino è presente su ognuna di esse prima di prepararvi al prossimo viaggio.

Infine, vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dal 20 marzo 2020. E voi cosa ne pensate di questa nuova mappa delle isole segrete? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo inoltre a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le prossime notizie relative al nuovo life-simulator di Nintendo.