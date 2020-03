Animal Crossing New Horizons: un matrimonio annullato viene riorganizzato nel gioco

Animal Crossing New Horizons ha esordito in tutto il mondo qualche giorno fa, facendo registrare un successo al lancio davvero strabiliante. Il gioco simulativo di Nintendo permette ai giocatori di vivere in una seconda vita in cui incontrarsi e rilassarsi con i propri amici.

A sottolineare l’importanza di questo vero e proprio fenomeno sociale, è quanto accaduto a un ragazzo che nel giro di pochi giorni ha visto annullati il suo matrimonio e la sua festa di laurea a causa delle restrizioni legate alla diffusione del Coronavirus. La sua ragazza, però, si è data da fare organizzando una sorta di cerimonia virtuale invitando tutti i loro amici per festeggiare.

Tutto è cominciato quando un ragazzo si è rattristito poiché ha visto sfumare davanti a sé alcuni dei momenti più belli che si possono vivere nella propria vita. La donna anch’essa colpita per l’annullamento del matrimonio, ha cercato di organizzare una sorpresa digitale al suo uomo insieme a tutti i loro amici. Questa rappresenta sicuramente una tra le storie più toccanti e tenere, ma evidenzia anche quanto un fenomeno sociale virtuale come Animal Crossing New Horizons possa facilmente sostituirsi ad un evento in real-life. Ovviamente, la celebrazione virtuale non potrà mai sostituire quella reale ma a comunque migliorato lo stato d’animo abbattuto del ragazzo che ha potuto ritrovare tutti i suoi amici a rincuorarlo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons è disponibile dal 20 marzo 2020 in esclusiva su Nintendo Switch. Vi è piaciuta questa tenera storia? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a seguire le nostre pagine per tutte le eventuali notizie relative al mondo virtuale di Animal Crossing New Horizons.