Animal Crossing New Horizons è stato uno dei giochi con il miglior lancio su Switch

Animal Crossing New Horizons è già diventato un fenomeno sociale nell’arco di pochi giorni con migliaia di foto condivise sui social network da parte della community e anche di qualche personaggio famoso.

In una serie di tweet, l’analista indipendente del settore Benji-Sales aveva ipotizzato che il titolo Nintendo sarebbe stato tra i primi cinque titoli maggiormente di successo. Sembra però che queste previsioni andranno riviste dato che il gioco potrebbe inserirsi nelle prime tre posizioni dei titoli più venduti per Nintendo Switch dove attualmente si trovano Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros Ultimate e Super Mario Odyssey. L’analista suppone che il nuovo titolo riuscirà a superare il traguardo del capitolo precedente dell’intero ciclo di vita di Animal Crossing New Leaf: «Mi aspetto adesso che Animal Crossing New Horizons supererà i 12 milioni di copie nell’arco di pochi mesi».

Di fronte a un utente che gli ha chiesto se il lancio del gioco spingerà le vendite di Nintendo Switch, Benji-Sales ha risposto: «Anche se Animal Crossing procede verso un lancio epico, le scorte di Switch negli Stati Uniti per i modelli standard hanno raggiunto risultati minimi. Switch Lite avrà un ruolo molto importante nelle vendite a marzo, con il modello standard ormai in esaurimento”.

Se siete interessati a saperne di più sul nuovo capitolo della serie Nintendo potete leggere la nostra recensione di Animal Crossing New Horizons, mentre se già lo avete allora potete dare un’occhiata ai nostri consigli su come guadagnare Stelline velocemente e su come ottenere minerale di ferro insieme alle otto cose da fare ogni giorno. Sul lancio del titolo il produttore Hisashi Nogami aveva detto sul lancio:«Considerata la tempistica speriamo che molti fan di Animal Crossing useranno il gioco come una via di fuga per potersi divertire in questi tempi così difficili».