Animal Crossing New Horizons | Come ottenere Minerale di Ferro

Nei primi giorni di Animal Crossing: New Horizons , avrete bisogno di diverse unità di Minerale di Ferro per poter creare vari strumenti e sbloccare la Bottega di Nook, il primo importante negozio della vostra isola che costa ben 30 Minerali di Ferro.

Colpire le rocce per ottenere il Minerale di Ferro

Come potrete immaginare la Bottega di Nook è un negozio necessario per qualsiasi altra attività del gioco, quindi bisogna metterla in piedi il prima possibile. Armatevi quindi della vostra fidata pala e andate a colpire le rocce come se non ci fosse un domani, questo infatti è il miglior modo per fare un po’ di sano farming e ottenere il Minerale di Ferro necessario.

Ogni volta che colpite una roccia con la pala, questa farà cadere delle risorse importanti, tra cui il Minerale (oltre che le Stelline e preziosi Minerali d’oro). Vediamo però come massimizzare le risorse ottenute per sprecare meno tempo possibile a colpire i sassi:

Posizionatevi accanto ad una roccia equipaggiando la pala; Voltatevi e scavate 2 buche; Assicuratevi di essere tra la roccia e le buche scavate. (Le buche vi impediranno di rimbalzare all’indietro dopo ogni colpo); Colpite la roccia più volte che potete e il più velocemente possibile.

Con questo metodo dovreste riuscire ad ottenere tutti i Minerali di Ferro necessari in un solo giorno. Se non ne avete ancora abbastanza la cosa migliore da fare è partire per un’isola misteriosa comprando un biglietto grazie alle Miglia di Nook (ne servono 2.000). Troverete diverse rocce da colpire su queste isole.