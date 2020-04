Animal Crossing New Horizons: Monolith Soft ha affiancato Nintendo nello sviluppo

Animal Crossing New Horizons è uscito da diverse settimane ormai e i giocatori stanno assaporando sempre più il quieto vivere all’interno delle proprie isole. Ora che la nuova esclusiva per Nintendo Switch è stata rilasciata sul mercato, iniziano a spuntare fuori diversi retroscena particolarmente interessanti sullo sviluppo del gioco. Uno di questi riguarda il coinvolgimento di un noto studio molto legato alle produzioni della casa di Kyoto, Monolith Soft.

A confermare la cosa è il sito dello studio di sviluppo che ha creato Xenoblade Chronicles e il suo sequel. Sfortunatamente, il sito non ci fornisce ulteriori dettagli riguardo al lavoro svolto da Monolith o su come è sia stato coinvolto nel progetto Animal Crossing New Horizons. C’è da dire che la filiale con sede a Kyoto di Monolith Soft ha precedentemente fornito supporto anche allo sviluppo di altri titoli del brand come: Animal Crossing New Leaf e Animal Crossing: Happy Home Designer. Da quando l’azienda è stata acquisita da Nintendo nel 2007, ha invece contribuito anche nella creazione di vari altri titoli, come Splatoon e Pikmin 3.

Nei tempi recenti Monolith sta avendo una cresciuta che ha portato a lavorare nello studio fino a 243 dipendenti suddivisi in più sedi. È ormai noto che Monolith Soft abbia un ruolo di grande importanza all’interno di Nintendo. La compagnia offre sempre più spesso supporto ai team interni della grande N, e nel frattempo porta avanti la produzione di titoli proprietari come l’imminente Xenoblade Chronicles Definitive Edition.

Oltre al ritorno del primo indimenticabile Xenoblade Chronicles, sappiamo che al momento Monolith è impegnata nello sviluppo del sequel di The Legend of Zelda Breth of the Wild e su un progetto misterioso non ancora annunciato. Se state muovendo i primi passi all’interno della vostra isola di Animal Crossing New Horizons, la nostra guida completa saprà darvi qualche consiglio. Cosa ne pensate dei recenti lavori di Monolith Soft?