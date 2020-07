Animal Crossing New Horizons: in arrivo altre incredibili novità?

Dal 3 luglio 2020 è disponibile la versione 1.3.0 di Animal Crossing New Horizons, un importante aggiornamento che ha regalato simpatiche novità al celebre life simulator per Nintendo Switch. Ma pare che ci sia ancora molto altro in arrivo per noi e i dataminer potrebbero averci svelato delle informazioni molto preziose, analizzando i file di gioco dopo l’ultimo update.

Prima di tutto, ci sono buone probabilità che ritorni su Animal Crossing New Horizons la Casa del Sogno – introdotta per la prima volta su Animal Crossing: New Leaf e che consentiva solamente di visitare le isole dei conoscenti o dei propri amici, escludendo la possibilità di interagire sia con questi ultimi che con il loro habitat. Non sarà possibile né rubare né distruggere le vostre isole, tranquilli. Ma non diffidate, questa possibilità è utile per dare una semplice occhiata alle creazioni di un altro giocatore, senza dover necessariamente essere amici o esser online nello stesso momento.

Ma non è finita qui. Con il prossimo aggiornamento, potremmo finalmente trasferire i propri dati di salvataggio di Animal Crossing New Horizons su un’altra console Nintendo Switch. In realtà, Nintendo ne aveva già parlato in passato, ma da allora non c’è stata più alcuna dichiarazione sul rilascio di questa opzione, nemmeno a seguito delle pressanti richieste della community. Effettivamente, sarebbe molto utile trasferire i propri dati di gioco da una Nintendo Switch standard ad una Switch Lite per il gioco in portable e viceversa. E per concludere, tra le possibili novità in arrivo, individuate dai dataminer, è probabile che vedremo anche la comparsa di ortaggi e di coltivazioni all’interno del gioco. Dunque, potrebbero arrivare nuovi alimenti oltre alla frutta, come i pomodori e le carote, in grado di arricchire la qualità del nostro inventario. Senza contare che si vocifera anche della possibilità di cucinare tali alimenti dopo essersi dedicati all’agricoltura. Per ora, possiamo solo basarci su alcuni riferimenti sospetti, ma al momento ancora segreti. Ma alcuni codici fanno pensare ad un possibile lavoro di sviluppo su questa “modalità agricola”.

Con l’ultimo aggiornamento estivo di Animal Crossing New Horizons, è possibile ora nuotare e immergersi nelle acque della nostra isola. Magari per l’autunno sarà inclusa anche l’agricoltura. Senza dimenticare che dopo quello di luglio, la grande N ha annunciato anche un altro grande aggiornamento per il periodo di agosto 2020. Che sia proprio quella data che conferirà al gioco queste incredibile features?