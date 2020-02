Animal Crossing New Horizons: ecco le regole per recuperare i salvataggi persi

Animal Crossing New Horizons sarà disponibile fra circa un mese, in esclusiva Nintendo Switch: i giocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di mettere le mani sul gioco, sopratutto dopo aver potuto vedere tutte le novità del Nintendo Direct. Purtroppo, però, non tutto è positivo. Come sappiamo, Animal Crossing New Horizons non includerà la possibilità di caricare i propri salvataggi sul cloud. La casa di Kyoto ha però creato un sistema per recuperare i dati, nel caso vadano perduti. Ecco i dettagli.

Per iniziare, sappiate che dovete in ogni caso avere una sottoscrizione a Nintendo Switch Online attiva: anche nel caso nel quale il sistema fosse stato classico sarebbe stato necessario essere abbonati, quindi non è nulla di strano. Il problema è infatti un altro: è possibile riottenere i dati perduti una singola volta. Si tratta di un sistema pensato solo per coloro i quali perdono la cartuccia del gioco o la console, oppure subiscono danni che impediscono l’accesso ai dati. Si tratta di una eventualità considerata rara, quindi non si può sfruttare la cosa più di una volta.

Il procedimento, però, non sarà disponibile fin dal D1, ma arriverà in seguito: quindi, in caso i problemi si verifichino nel primo periodo, pare che non ci sarà nulla da fare. A questo si aggiunge il fatto che il limite di isole sarà ancora una volta una per console (e non per account). Il gioco è pensato per far giocare tutti gli account di una console su una sola isola: per quanto si tratti di una scelta di game design, sarebbe meglio poter dare al giocatore la scelta di come gestire il proprio salvataggio.

Non abbiamo una vera spiegazione per quanto deciso dagli sviluppatori, ma è possibile che sia un modo per evitare che gli appassionati moltiplichino i salvataggi o le isole per ottenere in modo “illecito” risorse. Perlomeno, sappiamo che il gioco supporterà gli amiibo e includerà aggiornamenti gratuiti fin dal D1.