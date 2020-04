Animal Crossing New Horizons, dalle isole digitali a quelle in plastilina

Animal Crossing New Horizons è il simulatore di vita di casa Nintendo che, nelle ultime settimane, sta facendo letteralmente impazzire i videogiocatori di tutto il mondo. Che sia un titolo straordinariamente amato dal pubblico non è mai stato un mistero e, per quanto i giocatori siano totalmente persuasi da questo mondo fantastico, sembra che nemmeno l’esperienza su console in sé sia abbastanza. Lo dimostra un fan della serie che ha deciso di manifestare il ptoptio apprezzamento per il gioco, realizzando un modellino in grado di riprodurre realisticamente la sua isola virtuale, munendosi di argilla e di carta igienica.

Stiamo parlando drllo YouTuber ClayClaim che ha pubblicato un video sul suo canale, mostrandoci, passo per passo, come ha realizzato la sua fan art su un semplicissimo cartone di rotolo di carta igienica. La sua forma, infatti, è ideale per permettere all’isola di poter ruotare veramente. Proprio come avviene nel gioco per Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons, fan made

Nel video qui sopra è possibile ammirare quanto realizzato dallo YouTuber per poter, eventualmente, creare un progetto simile prendendo spunto dalle sue istruzioni. È davvero straordinario il lavoro compiuto da questo ragazzo, che è stato capace di conferire alla sua “isola di argilla” un design fenomenale e in pieno stile Animal Crossing New Horizons. In questa realizzazione, è possibile osservare una cura per i dettagli al livello maniacale, a partire dalle case, gli alberi e, addirittura, l’aeroporto di Dodo Airlines e il faro.

A giudicare dalla dedizione e dall’immensa creatività emersa dagli amanti della serie, gli sviluppatori di Animal Crossing: New Horizons possono ritenersi estremamente soddisfatti del lavoro svolto. E il valore di queste creazioni si evince anche dall’utilizzo di materiali semplici, ma difficili da rinvenire per alcuni, in questo momento, considerando le recenti difficoltà nel reperire anche della semplice carta igienica nei supermercati di diverse località, come accade ultimamente in Inghilterra. In questo modo, per molti, la realizzazione della sua isola ora ha ancora più valore!