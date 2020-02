Animal Crossing New Horizons: Nintendo venderà anche la scatola vuota del bundle

Il mese di Marzo è sicuramente uno dei mesi più attesi dai fan di Nintendo e della sua console ibrida. Durante il prossimo mese infatti, tantissimi fan di Animal Crossing potranno mettere le mani sul nuovo capitolo dedicato al famoso “gestionale di vita”. Per celebrare l’arrivo di Animal Crossing New Horizons, la casa di Kyoto ha deciso di rilasciare un’interessante chicca per tutti i fan della saga. Infatti l’arrivo del gioco sarà accompagnato da una Nintendo Switch Limited dedicata proprio al nuovo Animal Crossing.

La nuova console ibrida fatta a tema arriverà in contemporanea con l’uscita del gioco in tutto il mondo. Tuttavia i giocatori giapponesi potranno acquistare questo specifico bundle in una maniera molto particolare. Stando ad un recente annuncio fatto da Nintendo stessa, la scatola vuota della console limited dedicata ad Animal Crossing New Horizons sarà disponibile all’acquisto. Il prezzo della scatola sarà di 550 yen ed ovviamente non comprenderà niente al suo interno.

Il box di cartone sarà totalmente vuoto e sarà spedito ai vari acquirenti in modo tale che essi dovranno montare la scatola in questione. Ovviamente, oltre alla componentistica hardware, non saranno presenti nemmeno i vari manuali cartacei e le confezioni in plastica. Si tratta chiaramente di una scelta volta a soddisfare la vena collezionistica dei giocatori, che non hanno necessità e volontà di ricomprare la console.

È molto improbabile il fatto che una mossa simile venga riprodotta anche sul territorio americano ed europeo. Probabilmente un semplice cartonato vuoto (dedicato ad Animal Crossing New Horizons o a qualsiasi versione limited) non riuscirebbe mai ad attrarre l’utenza non nipponica. Vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 Marzo. Anche la console limited dedicata al gioco arriverà durante la stessa data!