Animal Crossing New Horizons: disponibili nuovi scatti

Indubbiamente Nintendo Switch è stato uno dei maggiori successo per la compagnia di Kyoto degli ultimi anni, grazie al lancio di esclusive di rilievo come Zelda Breath of The Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Luigi’s Mansion 3 e Pokémon Spada e Scudo, che hanno garantito ottime vendite nel corso di questi primi due anni e mezzo dal lancio della console ibrida. Uno dei franchise di maggior successo, Animal Crossing, è di ritorno su Nintendo Switch con Animal Crossing New Horizons, in arrivo a marzo.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono stati pubblicati nuovi scatti per Animal Crossing New Horizons. Non ci resta dunque che lasciarvi alle foto in questione, visibili immediatamente nella sezione sottostante augurandovi ovviamente una buona visione.

Le nuove foto si focalizzano sulle attività che hanno da sempre contraddistinto la serie di Animal Crossing, come il crafting, la pesca, e il taglio degli alberi.

Vi ricordiamo, infine, che Animal Crossing New Horizons sarà disponibile a partire dal prossimo 20 marzo, in esclusiva per Nintendo Switch. E voi, avete già giocato ai precedenti capitoli della serie? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!