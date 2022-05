Se amate davvero tantissimo Animal Crossing: New Horizons, vi invitiamo a godervi ogni singolo minuto di gioco. Già, perché come scoperto da un utente Reddit non ci sarà davvero moltissimo tempo per poter prendervi cura della vostra Isola e visitare quelle degli altri giocatori, visto che il titolo sarà utilizzabile solamente entro il 2060.

Stiamo ovviamente scherzando, ma il fatto è davvero curioso. Come riportato sulla popolare board internet, infatti, Nintendo ha deciso di assegnare un numero massimo di anni per giocare ad Animal Crossing: New Horizons. L’utente in questione ha provato a inserire l’anno 2061, ma il gioco ha cortesemente chiesto di scegliere una data tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2060. Visti i conti, ai fan del gioco restano poco più di 38 anni e qualche mese per poterci giocare in tutta tranquillità. Chiaramente resettando la console e inserendo una data antecedente sarà possibile anche giocarci nel 2061.

Non è ancora chiaro il perché di questo limite, ma sicuramente sarà molto difficile da raggiungere. Già, perché al di là dei commenti ironici, è alquanto improbabile che Nintendo Switch possa resistere per così tanto tempo. La console è probabilmente destinata a morire, non solo lato supporto ma anche hardware, ben prima della fatidica data scelta dal colosso nipponico.

Animal Crossing: New Horizons ha debuttato nel 2020 e si tratta dell’ultimo capitolo del franchise. Nel corso dei prossimi anni Nintendo potrebbe annunciare un nuovo titolo della serie, soprattutto visto che il supporto a quest’ultimo si è interrotto durante il 2021. Il brand è ancora molto importante e non saremmo sorpresi di vedere un futuro titolo del franchise, magari lanciato in esclusiva su una nuova console del colosso di Kyoto. Speculazioni ovviamente, che probabilmente non troveranno conferme a breve, ma in futuro, con molta probabilità, sì. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in arrivo.