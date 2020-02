Animal Crossing New Horizons: una nuova clip mostra il sistema di personalizzazione

Animal Crossing New Horizons è a mani basse uno dei titoli più attesi della prima metà del 2020 dai videogiocatori di tutto il mondo, e più ci avviciniamo alla sua uscita, più informazioni vengono rilasciate riguardo alla prossima grande esclusiva per Nintendo Switch. Dopo un Direct tutto dedicato al gioco, il profilo Twitter di Tom Nook ha inziato a rilasciare diverse piccole ulteriori informazioni che stanno tenendo sempre alto l’interesse degli appassionati.

I nuovi tweet mostrano una caratteristica molto importante per la serie di Animal Crossing, la personalizzazione del proprio personaggio. Nello specifico, le due clip pubblicate di recente mostrano le diverse opzioni di customizzazione dell’abitante all’interno di Animal Crossing New Horizons.

Stando ai brevi video pubblicati su Twitter, Animal Crossing New Horizons permetterà di personalizzare il sesso di un personaggio, la tonalità della pelle, l’acconciatura, il colore dei capelli, gli occhi e molti altri dettagli ancora. C’è una buona quantità di scelta disponibile, e nel caso in cui il giocatore desideri modificare l’aspetto del proprio personaggio, potrà farlo utilizzando semplicemente lo specchio in qualsiasi momento di gioco.

Vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons uscirà il prossimo 20 marzo in esclusiva su Nintendo Switch. Per non perdervi tutti gli ultimi dettagli vi consigliamo di tenere d’occhio le nostre pagine. Cosa ne pensate delle ultime clip sulla personalizzazione di Animal Crossing New Horizons? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.