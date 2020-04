Animal Crossing New Horizons: ci saranno meno tarantole e scorpioni con il nuovo aggiornamento

Il gioco è bello quando dura poco. In Animal Crossing New Horizons, questo proverbio è più vero che mai, soprattutto se si parla della caccia alle tarantole e agli scorpioni– un’ottima modalità mediante la quale i giocatori più scaltri e veloci possono arricchirsi nel gioco, dato che entrambi gli insetti vengono pagati profumatamente, vista la maggior difficoltà riscontrabile nella loro cattura.

A quanto pare, un dataminer, chiamato Ninji, ha affermato che dopo il recente aggiornamento 1.2. vedremo meno tarantole e scorpioni – a seconda della stagione in cui stiamo giocando. Ninji, infatti, ha dichiarato che con il nuovo aggiornamento gratuito rilasciato da Nintendo, sono state apportate alcune modifiche e correzioni nel sistema, impostando alcune migliorie ma anche diverse limitazioni che riguardano lo spawn di diversi animali e ciò riguarda specialmente gli insetti. Dunque, avendo notato che alcune specie erano più facili da trovare rispetto ad altre, con il nuovo aggiornamento di Animal Crossing New Horizons, tutti gli insetti avranno lo stesso rate, in qualsiasi periodo dell’anno, esortando i videogiocatori ad impegnarsi in egual modo nella loro perlustrazione.

Spawn tarantole

Purtroppo, questa scelta grava principalmente sull’apparizione di tarantole e scorpioni ed essendo più difficile scovarli, ora sarà molto più faticoso anche collezionarli per ampliare il catalogo del museo dell’isola e guadagnare centinaia di stelline vendendoli.

Bisogna riconoscere, però, che tale aggiornamento non ha solamente bilanciato la possibilità di trovare insetti che comparivano più frequentemente con quelli che si presentavano con meno frequenza, ma ha corretto anche alcuni bug, aggiungendo, inoltre, numerose modalità al gioco – come l’estensione del museo, con la sua nuova galleria d’arte e l’evento della Giornata della Terra, che include il negozio di giardinaggio di Florindo. In questo modo, Nintendo ha reso Animal Crossing New Horizons un titolo sempre più appetibile per i suoi fan.