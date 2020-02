Animal Crossing New Horizons: uno spot promozionale ci mostra il valore dell’amicizia

Animal Crossing New Horizons è il nuovo attesissimo capitolo della famosa saga targata Nintendo. Annunciato al Nintendo Direct di ben due anni fa, il gioco uscirà il prossimo 20 marzo. Settimana scorso la grande N ha proposto un evento dedicato al titolo dove ci ha spiegato in modo davvero dettagliato cosa ci aspetterà sull’isola. Sono passati diversi giorni, ma l’azienda giapponese continua a darci diverse informazioni. Innanzitutto abbiamo visto una nuova e breve clip sul metodo di personalizzazione del nostro alter ego, successivamente la presenza di ben 383 abitanti.

Nintendo sembra averci preso gusto ed è proprio in queste ore che ha rilasciato un nuovo ed emozionate spot promozionale di Animal Crossing New Horizons, il quale ha lo scopo di mostrare come il titolo riesca a unire gli amici che si sentono distanti a causa degli impegni della vita. Non è la prima volta che il Giappone propone questi filmati, dimostrandosi davvero molto adatti a creare qualcosa che emozioni lo spettatore. Godetevi il filmato che vi lasciamo qui sotto.

Nel filmato ci vengono presentati quattro compagne di classe che si allenano, lavorano e/o studiano, a causa di questo diventa davvero difficile vedersi nel tempo libero. La soluzione? Grazie ad Animal Crossing New Horizons possono trovarsi, seppur in un videogioco, nei loro periodi di inattività, facendosi regali e passare finalmente un po’ di tempo libero tra di loro anche solo attraverso un Nintendo Switch. Il breve filmato dobbiamo ammettere che colpisce al cuore, grazie alla sua regia ed alla sua colonna sonora decisamente azzeccata. Il titolo effettivamente sembra promettere tutto questo e noi speriamo che possa divertire e riunire altrettanti amici.

Cosa ne pensate di questo spot promozionale? Acquisterete Animal Crossing New Horizons? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo targato Nintendo.