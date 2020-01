Animal Crossing New Horizons: ecco le quattro stagioni in immagini

Con l’inizio del nuovo anno, Nintendo ha rilasciato nuovi contenuti per Animal Crossing New Horizons, in uscita a marzo. Oltre a un nuovo video in giapponese, sono state rilasciate anche nuove immagini che raffigurano le quattro stagioni dell’anno; abbiamo modo di vederle grazie al sito ufficiale.

Come potete vedere qui sotto, sono state distribuite cinque immagini: la prima permette di vedere una serie di personaggi, tutti diversi, che danno un’idea delle possibilità di personalizzazione disponibili all’interno di Animal Crossing New Horizons. Per quanto riguarda le stagioni, invece, abbiamo l’immagine della primavera, che mostra un boschetto di alberi e molti fiori di vari colori. Possiamo notare anche un’amaca e un tavolo di legno con un ceppo sul quale sedersi.

Per quanto riguarda l’estate, viene mostrato un giorno piovoso, con i personaggi intenti a pescare nel fiume mentre fanno un campeggio sulla riva: possiamo infatti vedere la tenda, sulla destra, oltre agli alberi che hanno dato frutti. L’autunno, invece, si tinge di arancione e permette di vedere i personaggi intenti nella cattura degli insetti. Possiamo anche notare che appaiono funghi sul terreno e un personaggio intento a pulire l’area dalle foglie cadute.

In conclusione, l’inverno non può non essere imbiancato dalla neve. Oltre a una casetta, possiamo vedere anche un fuoco da campo, palle di neve (usate per creare un pupazzo di neve?) e gli alberi addobbati a festa con vari colori. Vi ricordiamo infine che Animal Crossing New Horizons sarà disponibile solo su Nintendo Switch a partire dal 20 marzo 2020.