Se siete partiti per la nuova avventura offerta da Animal Crossing New Horizons, avrete sicuramente bisogno di Stelline, la moneta di gioco che serve a potenziare l’isola finanziando qualsiasi tipo di miglioramento. Come fare però per ottenere velocemente Stelline? Quali sono i metodi migliori? A queste ed altre domande sulle Stelline risponderà questa guida per guadagnarne un carro!

Animal Crossing New Horizons: 8 metodi veloci per ottenere Stelline

Vediamo quindi 8 metodi per iniziare ad accumulare tantissime Stelline già dalle prime fasi di gioco e senza perdere troppo tempo:

Vendere Frutta

Ci sono 5 tipi di frutti disponibili nel gioco (mele, pere, arance, ciliegie e pesche), sulla vostra isola nativa avrete però, inizialmente, solo un frutto.

Vendendo uno dei vostri frutti guadagnerete 100 Stelline, mentre vendendone uno di un’isola di un altro giocatore ne guadagnerete 500. Vi consigliamo quindi di visitare le altre isole e riportare sulla vostra altri frutti per coltivarli.

Ogni tanto sugli alberi crescerà anche un frutto d’oro o frutto perfetto. Questo frutto può essere venduto per 600 Stelline (nativo) o addirittura 3.000 Stelline se è importato.

Vendere Fossili

Ogni giorno è possibile estrarre nuovi fossili dai punti luminosi nel terreno. Una volta aver sbloccato il Museo, potrete vendere i fossili che fanno già parte della collezione di Blatero: per grandi somme di denaro: busto di Triceratopo può essere venduto per ben 5.000 Stelline.

Vendere pesci e insetti

Anche i pesci e gli insetti possono essere catturati e venduti su tutta l’isola. Potrete vendere quelli che decidete di non consegnare al museo ad alcuni personaggi speciali o alla Bottega Nook. Questi li acquisteranno per grosse somme di Stelline.

Scuotere gli alberi

Occasionalmente, scuotendo o tagliando alberi è possibile ottenere dei frutti d’oro o dei materiali speciali che una volta venduti vi riempiranno il portafoglio di Stelline. Fate attenzione però perchè le vespe sono sempre in agguato!

Colpire le rocce

Se colpite le rocce con la pala queste si frantumeranno diventando minerali e argilla. Tutti articoli che potrete vendere per ottenere una piccola quantità di bacche. L’obiettivo però è trovare una pepita d’oro che può essere venduta per moltissime Stelline.

Ogni nuovo giorno sull’isola, ci sarà una roccia che verrà designata come roccia del denaro, frantumatela perchè potrebbe contenere fino a 8.000 bacche.

Vendere erbacce

Chi l’ha detto che raccogliere erbacce non porta guadagno? Se ne raccogliete 99 e le vendete potete ottenere ben 990 Stelline. Inoltre, così facendo, manterrete anche l’isola pulita e in ordine.

Piantare gli alberi di Stelline

Gli alberi di Stelline sono un ottima occasione per guadagnarle, dovrete però prima trovare un punto luminoso nel terreno (simile agli scavi fossili). Scavare nel punto vi permetterà di ottenere 1.000 Stelline. Se invece di spenderle decidete però di ripiantarle nel punto, il giorno dopo potrete trovare un albero di Stelline che ne produce ben 3.000.

Ticket o Coupon Stelline

Arrivati ad un certo punto della storia del gioco, sarete in grado di riscattare i Coupon Stelline usando le Miglia di Nook (quando sbloccherete i servizi di ricollocazione nel vostro Nookphone). Le Miglia di Nook possono essere accumulate completando varie attività giornaliere nel gioco, fornite proprio dal Nookphone:

Pesca 5 pesci: 150 Miglia di Nook

Cattura 5 insetti: 150 Miglia di Nook

Annaffia 8 fiori: 100 Miglia di Nook

Pianta 3 fiori: 100 Miglia di Nook

Colpisci un sasso per 5 volte: 100 Miglia di Nook

Abbatti un palloncino: 200 Miglia di Nook

Pianta un albero: 100 Miglia di Nook

Pianta un albero da frutto: 100 Miglia di Nook

Parla con 3 abitanti del villaggio: 200 Miglia di Nook

Vendi oggetti per 5.000 Stelline: 150 Miglia di Nook

Vendi 5 frutti: 100 Miglia di Nook

Crea 3 oggetti fai-da-te: 150 Miglia di Nook

Abbatti un albero: 200 Miglia di Nook

Taglia 10 unità di legna: 150 Miglia di Nook

Cambia il tuo equipaggiamento usando il tuo armadio: 150 Miglia di Nook

Scatta una foto: 100 Miglia di Nook

Personalizza 2 oggetti: 150 Miglia di Nook

Cattura un insetto specifico: 200-400 Miglia di Nook

Cattura un pesce specifico: 200-400 Miglia di Nook

Ottieni 3 fossili valutati: 150 Miglia di Nook

Spendi 500 Miglia di Nook: Nook 200 Miglia di Nook

Spendi 5.000 Stelline per acquistare oggetti: 200 Miglia di Nook

Più attività porterete a termine più alta sarà la probabilità di sbloccare e incrementare un moltiplicatore da (x2 a x5) che aumenterà le miglia ottenute.

I Coupon Stelline costano 500 Miglia di Nook e possono essere scambiati nella Bottega di Nook per 3.000 Stelline. Non c’è limite al numero di coupon che potete acquistare in un giorno quindi compratene più che potete.