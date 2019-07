Animal Crossing New Horizons: il gioco Switch sarà ambientato su un’isola, ecco perché

Animal Crossing New Horizons sarà ambientato su un'isola: tramite un'intervista, il director del gioco ci spiega perché è stato scelto questo setting.

La seconda metà del 2019 di Nintendo Switch può contare su una quantità innumerevole di titoli di qualità: tra questi, purtroppo, non figura più Animal Crossing New Horizons. Precedentemente atteso per la fine dell’anno, il nuovo gioco arriverà il 20 marzo 2020 e sfrutterà il tempo extra per rifinire al meglio tutte le proprie componenti, ad esempio l’ambientazione. A questo proposito, tramite il trailer, abbiamo potuto vedere che Animal Crossing New Horizons è ambientato su un’isola: perché è stato scelto proprio questo tipo di setting?

A questa domanda ha risposto il director del gioco, Aya Kyogoku. Vediamo le sue parole, in traduzione: “Con la serie di Animal Crossing abbiamo sempre fatto trasferire i giocatori in una nuova location rispetto a quelle precedenti. Vogliamo dargli nuove esperienze e abbiamo pensato che un’isola deserta sarebbe stata perfetta.”

“Con questo tema, i giocatori possono divertirsi a trovare un punto di partenza per una nuova vita e possono divertirsi a sviluppare l’isola. Man mano che si avanza nel gioco, potrebbero apparire dei nuovi residenti e potrebbero sorgere delle nuove strutture: ad un certo punto inizierà a sembrare un’esperienza in stile Animal Crossing, così come siete abituati. In altre parole, potete godervi la fase precedente alla creazione del villaggio, questa volta.”

Pare quindi che Animal Crossing New Horizons voglia offrire qualcosa in più rispetto al passato, portando il giocatore verso un’esperienza familiare (e quindi gradita) passando però attraverso fasi di gioco nuove. Ad esempio, è stato spiegato che c’è un nuovo sistema che permette di creare oggetti da materie prime. “I giocatori inizieranno con una tela bianca e potranno raccogliere i materiali dall’isola e poi creare oggetti e mobili.”

Animal Crossing New Horizons sarà esclusiva Nintendo Switch: è il primo capitolo della serie ad approdare sulla console ibrida della casa di Kyoto. Diteci, cosa ne pensate di quanto emerso fino a questo momento?