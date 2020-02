Animal Crossing New Horizons: scopriamo la vita sull’isola nel nuovo trailer italiano

Sono passati pochi giorni dall’ultimo Nintendo Direct, ovvero quello dedicato ad Animal Crossing New Horizons. Il gioco per Switch promette grandi cose e, ora, la casa di Kyoto ha rilasciato un nuovo trailer italiano che ci dà una veloce panoramica della vita sull’isola. Come potete vedere poco sotto, il filmato ci culla con la nota soundtrack della saga e ci mostra i vari ambienti del gioco: la spiaggia con le alte palme, i boschi in autunno tinti di giallo e arancio, le notti scure e piovose.

Questa piccola pubblicità vuole solo farci respirare l’atmosfera del gioco, senza sommergerci di informazioni. Fortunatamente abbiamo scoperto tutto quello di cui avevamo bisogno tramite il Direct. Sappiamo che il gioco supporterà il multigiocatore. Potremo, ovviamente, personalizzare la nostra isola, il nostro personaggio e creare l’ambiente che più si adatta alle nostre necessità, posizionando anche ponti e strade.

Nintendo ha già inoltre confermato che supporterà Animal Crossing New Horizons tramite aggiornamenti gratuiti: il primo sarà disponibile già a partire dal D1 e sarà legato a una serie di eventi pasquali. Nel corso della partita si aggiungeranno altri abitanti sull’isola, alcuni dei quali su nostro stesso invito: pare che in tutto ne esistano 383! Ci sarà anche modo di recuperare i dati persi, ma si tratta di un procedimento un po’ complesso: dovete prima sapere quali sono le regole, attenzione.

Vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020 in esclusiva Nintendo Switch (ovviamente è compatibile anche con Nintendo Switch Lite). Se siete alla ricerca di altre esclusive per Nintendo Switch, potete controllare il nostro articolo dedicato.