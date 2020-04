Animal Crossing New Horizons continua a dominare in Giappone con vendite da record

Sin dal giorno della sua uscita vi stiamo parlando del grande successo riscosso un po’ in tutto il mondo dal nuovo Animal Crossing New Horizons. Il titolo di Nintendo oltre ad essere rimasto in testa per molti giorni nelle classifiche UK, sta macinando un record dopo l’altro soprattutto nel suo paese d’origine, il Giappone.

A confermarlo è la celebre rivista videoludica Famitsu che ha pubblicato i numeri di vendite retail registrati dal 23 al 29 marzo 2020 sul suolo giapponese. D’altronde già durante l’ultima settimana vi abbiamo citato il report dell’analista di mercato ZhugeEX, il quale ha fornito una visione più dettagliata sulle vendite straordinarie raggiunte dalla nuova esclusiva di Nintendo.

Eccovi la classifica delle vendite settimanali con tutti i relativi dati riportati da Famitsu:

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 727,791 (2,608,417) [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 75,998 (Nuovo) [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 (Bandai Namco, 03/26/20) – 61,571 (Nuovo) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 14,996 (3,542,524) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13,819 (745,127) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 11,577 (2,840,930) [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Nintendo, 03/06/20) – 11,501 (218,394) [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo, 03/12/20) – 11,270 (129,302) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10,355 (3,623,274) [NSW] Minecraft: Nintendo Switch Edition (Bundle Version Included) (Microsoft, 06/21/18) – 9,908 (1,331,839)

Animal Crossing New Horizons è rimasto fermo in testa facendo segnare altre 727.791 copie vendute in una sola settimana, raggiungendo la straordinaria soglia di 2.608.417 copie esatte. Ottimo risultato anche per One Piece Pirate Warriors 4 che si posiziona in seconda e terza posizione, rispettivamente con le versioni PS4 e Switch. Il musou sviluppato da Koei Tecmo, nonostante sia uscito il 27 marzo non è riuscito a creare particolari problemi al life simulator di Nintendo, che con le eccezionali vendite di questa settimana si sta rapidamente avvicinando a Pokémon Spada e Scudo.