Animal Crossing New Horizons, ecco le novità richieste dai fan a gran voce

Sebbene Animal Crossing New Horizons includa una serie di funzionalità prese dai precedenti capitoli ma semplificate e migliorate, alcuni giocatori concordano sul fatto che certi aspetti del titolo possano essere migliorati ulteriormente, specialmente alcune meccaniche che risultano un pò “goffe” o che richiedono più tempo del necessario.

È chiaro che Nintendo sia al corrente delle numerose critiche su Animal Crossing New Horizons e si spera che stia lavorando per migliorare il titolo, ma in particolare, un fan ha condiviso due funzionalità che sembrerebbero davvero azzeccate per il gioco. Una inerente al crafting, per renderlo molto più rapido, l’altra riguarda il viaggio con Dodo Airlines e l’interazione con i dialoghi. Se in Animal Crossing New Horizons c’è una funzione che i giocatori desiderano più di tutte, è rappresentata dalla possibilità di craftare oggetti più velocemente: se questo non rappresenta un problema quando si crea una fornitura o una decorazione per il villaggio, lo stesso non si può dire per la creazione di un utensile, dove bisogna aspettare diversi secondi ripetendo più volte l’animazione di crafting.

Ed è per questo che l’utente di Twitter Mehdi ha creato un concept che velocizzerebbe la creazione degli oggetti: ad esempio, una volta selezionato un oggetto qualsiasi, il gioco può far scegliere al giocatore la quantità di oggetti da craftare in serie, anzichè selezionarlo ogni volta manualmente, in modo tale da non ripete l’animazione più volte. La seconda idea proposta da Mehdi riguarda la semplificazione del menu di dialogo con Dodo Airlines, che permette al giocatore di scegliere cosa fare in una singola finestra di dialogo; anzichè navigare tra diversi alberi di dialogo per scegliere l’azione desiderata, questo menu consente ai giocatori di selezionare in anticipo la loro risposta.

Velocizzare il lavoro sembrerebbe, dunque, una richiesta comune per i giocatori di Animal Crossing New Horizons, al fine di svolgere i lavori semplici più rapidamente e concentrarsi sulle task più importanti. Oltretutto, se e quando queste idee verranno implementate, il crafting in serie sarà un vero game changer: speriamo solo che Nintendo assecondi le richieste.