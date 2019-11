Animal Crossing Pocket Camp festeggia i due anni con un servizio a pagamento

Si avvicina il secondo anniversario del gioco mobile Animal Crossing Pocket Camp della celebre serie Nintendo disponibile per smartphone Android e iOS. Tra gli annunci per la ricorrenza ce n’è anche uno che riguarda l’introduzione di due possibili piani a pagamento in stile Mario Kart Tour.

A partire dal 21 novembre Animal Crossing Pocket Camp offrirà ai giocatori la possibilità di sottoscrivere due possibili tipologie di abbonamento. Il primo permetterà di affidare la gestione del proprio campeggio a uno degli animali e ottenere così un aiuto extra. Nel secondo piano, invece, sarà possibile ricevere dolcetti della fortuna e anche conservare mobili e abbigliamento nei magazzini. In occasione del secondo anniversario del gioco sono in corso una serie di eventi organizzati da Nintendo.

Ad esempio sino al 14 novembre è stata data la possibilità di vincere ogni giorno 10 biglietti foglia. Altri oggetti e regali sono previsti in occasione del secondo anniversario come costumi speciali e arredi disponibili solo per un periodo limitato. Secondo l’analisi di Store Intelligence di Sensor Tower dal novembre 2017 al settembre 2018 Animal Crossing Pocket Camp aveva permesso a Nintendo di incassare l’equivalente di circa 45 milioni di euro con l’81% delle microtransazioni effettuate in Giappone contro il 14% del mercato americano. La maggior parte degli acquisti, circa il 60%, arrivava all’epoca da dispositivi iOS.

Al momento non si sa ancora quanto costeranno i due piani a pagamento proposti da Nintendo. Usando come parametro un altro titolo mobile della casa giapponese, Mario Kart Tour offre, oltre a una grande varietà di possibili microtransazioni, anche un abbonamento mensile da 5,49 euro che serve, ad esempio, a sbloccare la modalità 200cc. Maggiori informazioni sui due piani verranno fornite alla vigilia del secondo anniversario di Animal Crossing Pocket Camp, ovvero il 20 novembre.