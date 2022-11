È già passato qualche mese dall’ultimo Nintendo Direct di settembre, e stando a un nuovo annuncio avvenuto qualche istante fa i possessori di Nintendo Switch farebbero bene a prepararsi per un nuovo evento imminente. Non parliamo di un nuovo Nintendo Direct, bensì di un altro appuntamento ormai consueto tutto dedicato alle esperienze indipendenti in arrivo prossimamente sulla popolarissima console ibrida di Nintendo.

L’annuncio di un nuovo Indie World è arrivato direttamente dai social di Nintendo, con la compagnia nipponica che ci ha svelato tutte le prime informazioni necessarie per non perderci tutti i prossimi giochi indie in arrivo su Nintendo Switch. Il format Indie World ci ha già donato tante sorprese nel corso degli anni, e l’appuntamento coi nuovi giochi indie in arrivo Switch manca dalla scorsa estate, quando tra i tanti titoli fu annunciato anche Cult of the Lamb per Switch.

Il prossimo Indie World è ormai imminente, e come ci dice Nintendo in questi istanti l’evento dedicato ai prossimi annunci a tema indie sarà trasmesso il prossimo mercoledì 9 novembre 2022. L’evento verrà trasmesso sul canale YouTube di Nintendo a partire dalle ore 18:00, orario italiano, e ci impegnerà per la bellezza di 25 minuti ricchi di annunci di nuovi videogiochi indipendenti per Nintendo Switch.

Tune in on Nov. 9 at 9:00 a.m. PT for a new @IndieWorldNA Showcase featuring roughly 25 minutes of information on upcoming indie games headed to Nintendo Switch! #IndieWorld Watch it live here: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/l1oo184Kga — Nintendo of America (@NintendoAmerica) November 7, 2022

Purtroppo al momento Nintendo si ferma qua con le informazioni, e non ci permette ancora di capire meglio quali saranno alcuni degli annunci protagonisti del prossimo evento. Quel che possiamo fare ore è avere pazienza, consigliandovi di tenere d’occhio il prossimo momento comunicativo Nintendo, soprattutto se siete sempre incuriositi alle esperienze indipendenti. L’appuntamento è quindi il 9 novembre con un nuovo Indie World, mentre non ci sono ancora notizie ufficiali per un nuovo appuntamento principale con un Nintendo Direct, ma essendoci stato lo scorso settembre è altamente probabile che dovrà passare ancora qualche mese prima di un nuovo evento principale dedicato alle prossime uscite per Nintendo Switch.