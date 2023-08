Inflexion Games ha appena annunciato che Nightingale arriverà in accesso anticipato il 22 febbraio 2024 e che sarà disponibile su Steam ed Epic Game Store al prezzo di 29,99€ (il quale ovviamente aumenterà una volta terminato l’early access).

Durante l’Opening Night Live della Gamescom lo studio, con sede a Edmonton, ha mostrato un nuovissimo trailer del suo gioco di sopravvivenza, e crafting, ambientato in un mondo condiviso, in cui si possono esplorare le bellezze, e i pericoli, di alcuni regni dal design indubbiamente ispirato.

Il trailer, per quanto si riveli meno intrigante rispetto a quelli precedentemente mostrati dal teram di sviluppo, offre un’anteprima di uno degli abitanti più colossali di Nightingale: l’imponente Gigante del Sole, una delle creature più rare che si possono incontrare nelle foreste incantate. Egli attende di accogliere i Realmwalker con pacata curiosità… ma non si può mai sapere quando, quella gentilezza si trasformerà in un esplosione di violenza.

Per chi non avesse mai sentito parlare prima di Nightingale, il titolo di debutto di Inflexion Games mette i giocatori nei panni degli intrepidi Realmwalker durante le loro avventure attraverso dei portali arcani, nel tentativo di forgiare la propria storia fatta di scoperte e lotte per la sopravvivenza, in un universo in stile fantasy vittoriano generato proceduralmente.

Combinando un profondo gameplay basato sulla creazione, e la sopravvivenza, con un’intricato world building e un comparto grafico di prim’ordine, Nightingale prova a spingersi oltre i confini del suo genere. Indubbiamente i trailer fino a ora mostrati sono stati tutti capaci di incuriosirci ma siamo curiosi di comprendere dove andrà a parare questo ambizioso progetto.

Dopo anni di costante lavoro da parte del team di sviluppo, siamo fieri di annunciare che Nightingale arriverà in accesso anticipato il 22 febbraio 2024. La data è stata posticipata di qualche mese rispetto a quanto annunciato in precedenza ma il nostro studio ha a cuore la qualità dei suoi prodotti e prende molto sul serio la soddisfazione dei giocatori. Vogliamo assicurarci che il titolo sia all’altezza delle aspettative della nostra community, il cui ruolo è stato fondamentale nello sviluppo del gioco. Ci impegneremo affinché Nightingale non solo realizzi la nostra visione, ma diventi anche un luogo amato dai nostri giocatori, da esplorare e scoprire insieme ai propri amici per molti anni a venire” Aaryn Flynn, CEO della Inflexion Games

L’accesso anticipato di Nightingale segnerà l’inizio di un viaggio condiviso che renderà i giocatori parte attiva del progetto fino al lancio del gioco completo. Lavorando a stretto contatto con la community, Inflexion Games migliorerà e aggiornerà costantemente il titolo, aggiungendo nuovi contenuti e migliorando le eventuali problematiche.