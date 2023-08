A seguito delle ultime indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni, The Pokémon Company ha ufficialmente annunciato la data della prossima presentazione di Pokémon Presents.

Il prossimo Pokémon Presents si terrà l’8 agosto 2023 alle 15:00 (ora italiana) e potrà essere seguito sul canale ufficiale di Pokémon su YouTube. L’evento durerà 35 minuti e condividerà le ultime novità, e gli ultimi, che The Pokémon Company ha in serbo per il franchise nei prossimi mesi.

The next #PokemonPresents arrives soon, Trainers! Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PDT on August 8 for 35 minutes of Pokémon news and updates! https://t.co/Lxoud6kVxF pic.twitter.com/xe65FmqEn5 — Pokémon (@Pokemon) August 4, 2023

Come di consueto non bisogna mantenere alte le aspettative in quanto, con molta probabilità, l’evento verterà sui prodotti già noti da tempo ai fan, quali le espansioni, di prossima uscita, dedicate a Pokémon Scarlatto e Violetto, Pokémon Sleep, Pokémon Go Plus ed eventuali aggiornamenti in merito ai prodotti collaterali dedicati al celebre franchise.

Questo ovviamente non vuol dire che il prossimo Pokémon Presents non possa riservare sorprese inaspettate ma considerando i numerosi prodotti attualmente in uscita dedicati ai celebri Pocket Monsters, non pensiamo ci sarà spazio per numerosi annunci inaspettati… ma speriamo, come sempre, di essere smentiti.

Al momento, quello che però tutti i fan di Pokémon si augurano, è di ricevere la lieta novella che gli ultimi due capitoli della serie, Scarlatto e Violetto, ricevano un update che ne sistemino le prestazioni sia per quanto riguarda l’avventura principale, sia per quanto riguarda i tanto discussi raid che, per quanto frequenti e ricchi di Pokémon nuovi da catturare, continuano a presentarsi ricolmi di bug e di problemi di connessione.

Indubbiamente, per quanto saremmo contenti dell’annuncio di nuovi progetti videoludici a tema Pokémon, per Game Freak dovrebbe essere prioritario sistemare i titoli rilasciati lo scorso anno, non tanto per una questione di vendite, visto che di recente sono stati confermati le oltre 22 milioni di copie vendute, quanto per rispetto ai fan che, ogni anno, danno fiducia alla famigerata casa di sviluppo.

Nel mentre, l’unica cosa che possiamo fare, è aspettare il prossimo 8 agosto con la dovuta cautela.