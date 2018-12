Il nuovo gioco di Obsidian è finalmente realtà: The Outer Worlds – IP che venne registrata a febbraio scorso – videogioco di ruolo in prima persona fantascientifico ideato dai ex creatori di Fallout. Il titolo sarà multipiattaforma e sarà distribuito da Private Division. Sarà l’ultimo gioco indipendente della casa di sviluppo.

L’uscita è attesa per il 2019 per Xbox One, PlayStation 4 e PC.