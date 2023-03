Oggi è una giornata di grandi sorprese e ritorni: dopo il fulmine a ciel sereno lanciato da Bandai Namco con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, arriva un’altra notizia incredibile. Cities: Skylines, uno dei city builder più amati di sempre, spegnerà 8 candeline la prossima settimana, e per festeggiare Paradox ha annunciato ufficialmente l’uscita di un nuovo capitolo nella serie, chiamato semplicemente Cities: Skylines 2 e in arrivo quest’anno.

L’originale Cities: Skylines è stato rilasciato nel 2015 e ha ricevuto moltissimo supporto post-lancio, con dozzine di DLC e aggiornamenti continui per mantenere il titolo fresco — e i giocatori contenti —. Nel corso del Paradox Announcment Show di oggi il CEO dell’azienda Fredrik Wester ha definito il primo gioco come “un profondo successo“, e come smentirlo: sono state vendute ben 12 milioni di copie, con 5.5 milioni di utenti che hanno iniziato l’avventura solamente lo scorso anno.

Durante l’evento è stato mostrato il trailer di annuncio di Cities: Skylines 2, e il team di sviluppo ha affermato di aver dato frutto ad anni di esperienza, facendo un passo avanti nel genere dei city builder. Paradox è infatti certa che il nuovo titolo sarà “la simulazione di città più realistica mai creata“, e ha colto l’occasione per svelare anche alcune delle caratteristiche che saranno presenti nel sequel, come strumenti di modding più avanzati, maggiori opzioni per le costruzioni e la personalizzazione e un sistema economico e di trasporti perfettamente funzionali.

Se non avete mai giocato al titolo originale è dunque il momento perfetto per recuperarlo, dato che si può trovare online a pochi euro. Per ora non è stata data una data d’uscita precisa per Cities: Skylines 2, ma è stato solamente affermato che avremo modo di vedere il sequel nei prossimi mesi. Non ci resta dunque che attendere nuove notizie da parte di Paradox, e nel mentre iniziare a fantasticare sulla città dei nostri sogni.

