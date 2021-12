Annunciato un nuovo Nintendo Indie World! Data e orario del nuovo evento

In molti pensavamo che con i recenti The Game Awards 2021 si sarebbero chiusi gli annunci videoludici per quest’anno, invece come un fulmine a ciel sereno quest’oggi Nintendo ha annunciato un nuovo evento digitale in arrivo. Si tratta di un nuovo appuntamento digitale Nintendo Indie World, all’interno della quale scopriremo una serie di nuovi giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi.

Il prossimo Nintendo Indie World è stato annunciato qualche istante fa, e la trasmissione andrà online domani 15 dicembre a partire dalle ore 18:00, orario italiano. Oltre a questo, la casa di Kyoto ci ha già confermato la durata del prossimo show digitale dedicato alle produzioni indipendenti, svelando che la diretta durerà una ventina di minuti e ripercorrerà quelli che saranno i prossimi titoli indie ad arrivare si Nintendo Switch.

Ricordiamo che durante gli scorsi appuntamenti del Nintendo Indie World, abbiamo assistito a una grande varietà di annunci. Tra gradi scoperte e team di sviluppo indipendenti già noti, sono state molte le esperienze che hanno calcato il palco digitale dell’evento Nintendo. Tra i più celebri sicuramente vanno ricordati i più recenti Axiom Verge 2 e Eastward, due titoli che hanno poi saputo colpire gli appassionati.

Get ready for a new @IndieWorldNA Showcase arriving Wednesday, Dec. 15 at 9:00 a.m. PT! Tune in for a livestream featuring roughly 20 minutes of information on upcoming indie games headed to #NintendoSwitch. Watch it live here: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/JV0Y3fiKGE — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 14, 2021

L’appuntamento, quindi, è a domani 15 dicembre quando alle ore 18:00 saremo in grado di scoprire quali saranno i migliori giochi indipendenti in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi. Sarà finalmente il momento di dare una nuova occhiata anche al tanto chiacchierato Hollow Knight Silksong?