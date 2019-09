Anthem: diminuiscono gli update, niente novità sui cambiamenti a lungo termine

Anthem è ancora ben lontano dall'essere il gioco che i videogiocatori meritano: BioWare non ha però novità da darci. Ecco i dettagli.

La storia di Anthem è ormai tristemente nota a tutti. Problematica fin dal lancio, sommersa dalle critiche sia per i problemi tecnici che per il contenuto, l’opera di BioWare ha passato molti mesi difficili, tra il silenzio degli sviluppatori e l’abbandono di parte del team. L’ultimo update ad aver introdotto nuovi contenuti è Cataclisma, non del tutto apprezzato dai fan.

Successivamente, in seguito al feedback dei giocatori, BioWare ha apportato alcune correzioni, come ribilanciamento dei combattimenti, correzioni all’economia dei cristalli, più varietà nel loot e varie correzioni. Cosa altro ci aspetta? Be’, molto poco a dire il vero.

BioWare, tramite il proprio blog ufficiale, ha informato i giocatori di aver cambiato i piani. Ecco il testo integrale, in traduzione: “Abbiamo sentito le vostre preoccupazioni sui problemi principali di Anthem e stiamo lavorando in tale direzione. Questi sistemi richiedono una revisione più accurata, non bastano delle correzioni minime. Abbiamo un team che ci sta lavorando, e i risultati iniziali sono promettenti.”

“Per poter completare i piani a lungo termine, abbiamo deciso di abbandonare la struttura in Atti degli update. Al contrario, avremo degli aggiornamenti stagionali nel corso dell’anno: crediamo che i giocatori li apprezzeranno. Questi eventi daranno accesso a sfide simili a quelle già viste, e saranno costruite attorno a delle tematiche interessanti che vogliamo introdurre nel gioco.”

“Come detto precedentemente, vogliamo essere trasparenti con tutti voi: serve più lavoro per rendere Anthem migliore. Vogliamo assicurarci che le nostre parole trovino conferma in un grande gioco con il quale potrete giocare. Per oggi, quindi, non ho alcuna novità da condividere sui piani a lungo termine per Anthem.”

Pare quindi che per ora dovremo accontentarci di quello che abbiamo tra le mani: arriveranno nuovi contenuti, ma non paiono essere reali novità. Diteci, cosa ne pensate della situazione?